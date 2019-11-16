İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ölen yavrusunun başında ağlayan köpek, görenleri duygulandırdı

Siirt’te arabanın çarpması sonucu ölen yavrusunu kurtarmaya çalışan anne köpek yürekleri burktu.

Siirt'te arabanın çarpması sonucu ölen yavrusunu kurtarmaya çalışan anne köpek yürekleri burktu.


Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon sanayi sitesine girerken yavru köpeği ezdi. Aracın üzerinden geçmesi sonucu ezilen köpeğin annesi ölen yavrusunun yanından bir an olsun ayrılmadı.


Yavru köpeği ezdikten sonra kaçan sürücüye, sanayi çalışanları tepki gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.