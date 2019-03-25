Olumsuz hava Siirt'te enerji nakil hatlarını kopardı

Güneydoğu'yu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle Siirt'in Şirvan ilçesindeki enerji nakil hatları koptu, elektrik direkleri devrildi. Bu nedenle dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı 83 köyde elektrikler kesildi. Dicle Elektrik'in 25 kişiden oluşan 5 ekip ile gerçekleştirdiği müdahale sonunda 54 köye kısa sürede yeniden enerji verildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı Siirt'in Şirvan ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli kar ile birlikte esen rüzgar nedeniyle ilçenin Cevizlik, Maden ve Özpınar köy guruplarına enerji sağlayan elektrik direkleri koptu, bazı yerlerde ise elektrik direkleri devrildi. Bunun üzerine ilçeye bağlı 83 köyde elektrikler kesildi. Yaşanan durum nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürlüğü'ne bağlı 25 kişiden oluşan 5 ayrı ekip birçok koldan gerekli onarımları yapmak üzere harekete geçti.

54 köye elektrik verildi

Gece yarısı itibariyle söz konusu köylerden 54'üne yeniden elektrik enerjisi verildi. Geriye kalan 29 köye de enerji vermek üzere ekipler sabahın ilk ışıkları ile yeniden çalışma başlattı. Bölgeye takviye ekipler de gönderildiğini açıklayan Dicle Elektrik yetkilileri, yer yer kar yağışı devam etmesine rağmen gün içerisinde geri kalan köylere de enerji vereceklerini bildirdi.