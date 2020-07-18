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Önce telefonları incelediler, ardından esnafa saldırdılar

Siirt’te 2 kişi, girdikleri bir iş yeri sahibine sopalarla saldırdı.

Siirt'te 2 kişi, girdikleri bir iş yeri sahibine sopalarla saldırdı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, esnafı komşuları kurtardı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Aydınlar Caddesinde cep telefonu satışı yapan Sinan Ay'ın iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen ve içerideki müşteriyi dışarıya çıkaran kimliği henüz belirlenemeyen 2 zanlı, önce telefonları inceledi ardından ceketlerinin içinden çıkardıkları sopalarla Ay'a saldırdı. Ay'a saldıran şüpheliler, olayı gören komşu esnafın içeriye girerek müdahale etmesinin ardından bu sefer de vitrine zarar vererek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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