Ormanlık alanda yüksekten düşen adam yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yaptığı esnada yüksekten düşen adam yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Baykan Kent Ormanı'nda meydana geldi. Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan 58 yaşındaki Maşallah K., dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Maşallah K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.