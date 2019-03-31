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Oy pusulalarının bulunduğu torbaları ve seçim görevlilerini taşıyan minibüs karda mahsur kaldı

Siirt’te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine oy pusulalarının bulunduğu torbaları ve seçim görevlilerini taşıyan minibüs karda mahsur kaldı.

Siirt'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine oy pusulalarının bulunduğu torbaları ve seçim görevlilerini taşıyan minibüs karda mahsur kaldı. Karla mücadele ekipleri 2 saatlik bir çalışmanın ardından karda mahsur kalan minibüsü kurtardı.


Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Belenoluk köyü seçim bölgelerine gitmekte olan seçim görevlileri yolda mahsur kaldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri karda mahsur kalan görevlilere ulaşarak yol açma çalışması başlattı. Oy pusulalarının bulunduğu torbaları ve seçim görevlilerini taşıyan minibüsün karda mahsur kaldığını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, bölgede hazır olarak bekletilen mücadele ekiplerinin karda mahsur kalan minibüsü 2 saatlik bir çalışmanın ardından kurtardığını söyledi. Canpolat, "Yolun ulaşıma açılması ile seçim görevlilerini taşıyan minibüs yoluna devam etti. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksamaların yaşanmaması için karla mücadele ekiplerimiz doğabilecek olumsuzluklar ve karla kapanabilecek kritik mevki, bölge ve köylerde ekipler hazır bekletilmektedir" dedi.

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