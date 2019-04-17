(Özel haber) Engelli yüzücülerin hedefi Türkiye şampiyonluğu

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bedensel ve işitme engellilere yönelik yüzme kursuna katılan engelli sporcular, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Bedensel ve İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Bedensel ve İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Halil Taş, Trabzon'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik derecesi aldıklarını, hedeflerinin ise sporcuların altın madalya almalarını sağlamak olduğunu söyledi. Taş, çalışmalarına yoğun devam ettiklerini ifade ederek, "Sporcularımıza haftanın 4 günü çalışmamız var. Çalışmalarımıza yoğunluk verdik. Önümüzdeki yarışlara daha iyi hazırlanmak. Trabzon'da yapılan Türkiye yüzme şampiyonasında 2 tane ikincilik elde ettik. Bunu daha ileriye götürmek istiyoruz. Bölgede söz sahibi olalım. Bunu yapacak güçteyiz Allah'ın izniyle diğer arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Bütün engellilere ulaşmak istiyoruz. Buyurup gelsinler aşamayacağımız engel yok. Allah'ın izniyle başaracağız. Şu an buradan sesleniyorum; bütün il ve ilçelerdeki engelli Siirt'teki ulaşamadığımız köylerde ilçelerdeki kardeşlerimize gelsinler beraber yüzme eğitimini alalım. Onları da topluma kazandıralım. El ele tutup daha yükseklere tırmanabilelim. Yoğun bir çalışmamız var. Bütün engellilerimiz burada kulüp olarak çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Daha da ileri seviyeye gitmek için diğer arkadaşlarımıza da çağrıda bulunuyoruz. Yüzme havuzu olmayan komşu il ve ilçelerden arkadaşları davet ediyorum. Buyurup gelsinler hep beraber çalışalım" dedi.

Altın madalya alabilmek için antrenmanlara düzenli katıldığını belirten sporculardan Şan Erten, hedefinin Türkiye Şampiyonası'nda birinci olup ailesini gururlandırmak olduğunu söyledi. Erten, “Trabzon'da yapılan Türkiye şampiyonasında 2'inci oldum. Hedefim birinci olmaktı. Ama olmadı şuan Siirt'e geri döndük. Çalışmalarımız devam ediyor. Hedefim birinci olmak ve yurt dışına çıkıp ülkemizi temsil etmek. Ve dalgalanan şanlı bayrağımızı en üst tepeye taşımaktır” diye konuştu.