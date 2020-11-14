Park halindeki otomobile çarpan araç takla attı

Siirt'te ehliyetsiz çocuk sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araca çarparak devrildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Barış Mahallesi Adalet Bulvarında meydana geldi. Ferhat D., (17) yönetimindeki 34 PE 9945 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 LL 4533 plakalı araçla çarptıktan sonra devrildi. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan Ferhat D., ile Mehmet Şirin Ş., (18) kazayı yara almadan atlattı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.