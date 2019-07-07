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Patlatılan havai fişek yangına sebep oldu

Siirt’te bir kutlama esnasında patlatılan havai fişekler otları tutuşturunca yangın çıktı.

Siirt'te bir kutlama esnasında patlatılan havai fişekler otları tutuşturunca yangın çıktı.


Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Siirt-Botan Çayı Deliklitaş'ta meydana geldi. Kutlama esnasında patlatılan havai fişekten sıçrayan alev otlara tutuştu. Kısa sürede iki ayrı yerde yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay gelen giden itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaşanan olay vatandaşların cep telefonundan an be an kaydedildi.

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