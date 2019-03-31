İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Pervari ve Şirvan köy yollarında heyelan

Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlı köy yollarında aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi.

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlı köy yollarında aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi.


Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik Bombat Mahallesinde ve Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köy yolunda aşırı kar yağışı nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu bölgelerde köy yolları ulaşıma kapandı. Her iki ilçede meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolu açmak için çalışma başlattıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Şirvan ve Pervari ilçelerinde köy yollarında heyelan olması nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için iş makinelerinin acil olarak olay yerine sevk edildiğini, uzun çalışmalar neticesinde yolun temizlenerek ulaşıma açıldığını söyledi. Canpolat, "Bölgede yoğun kar yağışları neticesinde sık sık heyelanlar meydana geliyor. Olayın sevindirici yanı her hangi bir can ve mal kaybının olmamasıdır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.