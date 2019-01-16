Pervari'de öğrencilere kırtasiye yardımı

Siirt'in Pervari ilçesinde Mustafa Kemal İlkokulunda eğitim gören öğrencilere Siirt Türk Telekom İl Müdürlüğü olarak kırtasiye yardımında bulunuldu.

Pervari Mustafa Kemal İlkokulunda eğitim gören öğrencilere sömestr tatilinde okumaları için kitap ve kırtasiye yardımında bulunduklarını belirten Türk Telekom İl Müdürü Okay Vural, 500 kitap ve çeşitli kırtasiye malzemeleriyle birlikte bin TL nakit kırtasiye çekini Okul Müdürü Kerem Ülgen ve sınıf öğretmeni Özge Bozkurt'a teslim ettiklerini belirtti. Vural “Milli Eğitim camiası ve öğretmenlerimiz, bizler için, çocuklarımızın geleceği için çok önemlidir. Çünkü öğretmenlerimiz kendilerine teslim ettiğimiz öğrencilerimizi, çocuklarımızı geleceğe hazırlıyor. Bizler de öğrenci ve çocuklarımızın en iyi şekilde gelece hazırlanması için elimizden gelen desteği göstereceğiz” dedi.