PKK terör örgütüne 6 şehit veren Ekmekçiler köyünün acısı dinmiyor

Siirt'te bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 güvenlik korucusu dualarla anılacak.

Siirt merkeze bağlı Ormanardı köyünde 30 Mart 2018 tarihinde devam eden yol yapım şantiyesinin güvenliğini sağlarken, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu 6 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit güvenlik korucuları, Ekmekçiler köyünde düzenlenecek törende dualarla anılacak.