İhlas Haber Ajansı

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PKK terör örgütüne 6 şehit veren Ekmekçiler köyünün acısı dinmiyor

Siirt’te bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerce şehit edilen 6 güvenlik korucusu dualarla anılacak.

Siirt'te bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 güvenlik korucusu dualarla anılacak.


Siirt merkeze bağlı Ormanardı köyünde 30 Mart 2018 tarihinde devam eden yol yapım şantiyesinin güvenliğini sağlarken, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu 6 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit güvenlik korucuları, Ekmekçiler köyünde düzenlenecek törende dualarla anılacak.

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