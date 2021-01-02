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Polis ekipleri 155'i arayıp pasta isteyen 8 yaşındaki Rabiya'nın doğum gününü kutladı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde polis ekipleri, 155’i arayıp arayıp pasta isteyen 8 yaşındaki Rabiya’nın doğum gününü kutladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde polis ekipleri, 155'i arayıp arayıp pasta isteyen 8 yaşındaki Rabiya'nın doğum gününü kutladı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 yaşındaki Rabiya'nın 155'i arayıp kısıtlamalardan dolayı dışarı çıkamadıklarını ve bugünde doğum günü olduğunu belirtip pasta istemesi üzerine ekiplerin seferber olduğunu belirtildi. Ailenin evine giden ekipler, Rabiya'ya pasta kestirip doğum gününü kutladı. Kız çocuğu ve kardeşine bot ve mont hediye edildi.

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