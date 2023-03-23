Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı'nda balık stok verim tahmin çalışmaları yapıldı

Siirt'te ticari avcılık yapmak üzere 5 avlak sahası sınırları belirlenen Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı'nda balık stok verim tahmin çalışmaları Siirt ve Van İl Tarım ve Orman İl Müdürlükleri Su Ürünleri mühendislerinden oluşan teknik ekip personelince yapıldı.

Teknik ekip göl havzasında ölçüm çalışmalarını yaparak, balık stok verimi tahmin çalışmalarının sonuçlanması ile sınırları belirlenen 5 adet avlak sahası su ürünleri kooperatiflerine tahsis edilecek, avlak sahaları öncelikle saha sınırları içinde kalan köy üreticilerine kiralanacak 5 bin 600 ton üretim kapasitesi ile kafes balıkçılığı üretimine açılan Alkumru Barajı'ndan sonra, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı'nda da su ürünleri üretiminin ticari olarak yapılacağını belirtti.

Siirt sınırları içerisinde Çetin Barajı, Alkumru Barajı, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı olmak üzere toplam baraj göllerinde incelemelerde bulunan Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, iki ay önce gelen heyetle beraber Alkumru ve Çetin Barajlarında gerekli incelemeler yaptıklarını ve barajları üretim sahasına açtıklarını dile getirdi.

Demirhan, “Alkumru Barajı'nın üretim sahasını açtık ve ülkemiz genelinde üretim yapan 9 büyük firmaya üretim yapmak üzere tahsisimizi gerçekleştirdik. Özellikle Alkumru Barajı'mızda yapılan üretim tespit çalışmalarıyla 5 bin 600 ton üretim kapasitesi olduğu tespit edildi. Bu şekilde firmalar verdiğimiz 6 ay süre içerisinde üretime geçip hem ülkemiz tarımsal üretimine hem de ilimiz istihdamına katkı sağlayacaktır. İlimiz tarımına hayırlı olsun. Bu şekilde Siirt, yeni bir istihdam alanı ve su ürünleri alanında söz sahibi oldu" dedi.

Bugün de Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı'nda Van Tarım İl Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri ve Siirt Tarım Orman Su Ürünleri ekiplerinin katılımıyla verim tespit çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Demirhan, "Yapılacak olan tahmini verim tespit çalışmaları sonucunda sınırları tespit edilmiş 5 avlak sahası, kurulacak olan su ürünleri kooperatiflerimize tahsis edilecek. Kurulacak olan 5 adet su ürünleri kooperatifleri özellikle avlak sahası içerisinde kalan köylerimize ve köylerimizde bulunanlara tahsis edilmesine öncelik verilecektir. Burada çok ciddi bir üretim ve istihdam sağlanacaktır. Çok yakın zaman içinde Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı'nda da üretim çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.