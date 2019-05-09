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PTT'den Anneler Günü'ne özel kampanya

Siirt’in Kurtalan ilçesinde PTT tarafından ’tebrik kartı bizden göndermesi sizden’ sloganı ile Anneler Günü’ne özel mektup kampanyası başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde PTT tarafından 'tebrik kartı bizden göndermesi sizden' sloganı ile Anneler Günü'ne özel mektup kampanyası başlatıldı.


PTT Kurtalan Merkez Müdürü Fahri Gürühan, müdürlük olarak 'tebrik kartı bizden göndermesi sizden' sloganı ile Anneler Günü'ne özel mektup kampanyası başlattıklarını söyledi. Gürühan, tebrik kartı gönderme alışkanlığının hatırlatılması ve gelecek nesillere hatıra bırakılması için Anneler Günü'ne özel hazırlanan kartın PTT şubelerinden ücretsiz edinilebileceğini ifade etti. Gürühan, "Personellerimiz aracılığıyla da Atatürk, Cumhuriyet ve Sümer ortaokullarında Anneler Günü'ne özel hazırladığımız tebrik kartlarını dağıttık. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlar ne kadar mutlu olursalar biz de o kadar mutlu oluruz. Tüm öğretmenlerimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı PTT Kurtalan Merkez Müdürlüğü olarak teşekkür ediyor öğrencilerimize başarılar diliyoruz" dedi.

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