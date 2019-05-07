Ramazan ayı Siirtli fırıncıların yüzünü güldürdü

Siirt'te Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pideye olan rağbetin artması, fırıncıların yüzünü güldürdü.

Siirt'te, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte normal, susamlı ve yumurtalı pideye rağbet arttı. Pideye rağbetin iki kattan fazla arttığını belirten 30 yıllık fırıncı Sırrı Ulu, satışlardan gayet memnun olduklarını söyledi. Ulu, "Şükürler olsun ki yeni bir Ramazan ayına girdik. Ramazan ayından önce pide satışlarımız bin ile 2 bin arasında olurken Ramazan geldikten sonra yaklaşık iki kat kat arttı. Ayrıca yağlı pide, lahmacun, pide çeşitlerinin tamamı Ramazan ayında arttığı için satışlarımızda iyi gidiyor çok şükür. İnşallah bol bereketli bir Ramazan olur bizim için” dedi.

300 ile 350 dereceye varan sıcaklara rağmen ekmek çıkarmayı ihmal etmediklerini kaydeden ustalardan Ali Taşçı, fırın ocağı sıcaklığı kaç olursa olsun ailelerinin nafakasını çıkarmaya çalıştıklarını belirtti. Taşçı, "Yaklaşık 20 yıldır bu meslekte çalışıyorum. 300 ile 350 derece sıcaklıkta ateşin önünde çalışıyorum. Zordur mecburen çalışıyorum. Ramazanımız hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.