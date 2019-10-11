Sahada iş güvenliği denetimi

Siirt İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan personeller iş güvenliği konusunda sahada yapılan denetimler ile bilgilendirildi. Siirt İl Özel İdaresi İşletme Müdürü Ercüment Danış, iş yeri hekimi Dr. Fırat Yılmaz, iş güvenliği uzmanı Beristan Yıldız, İl Özel İdaresi'nde çalışan personelleri bilgilendirdi.

Çalışan personellere iş güvenlikleri konusunda eğitim verildiğini ve uyarılarda bulunduklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, ekiplerin ilk olarak merkez Köprübaşı köyünde içme suyu hattı onarımında çalışan personelleri denetleyerek yerinde eğitim verdiklerini dile getirdi. Canpolat, "Genel Sekreterliğimiz olarak oluşturulan iş sağlığı güvenliği birimi, sahada çalışan personellerimizi denetleyerek iş güvenliği ile ilgili kuralları sağlayıp sağlamadıkları, iş esnasında güvenlik açısından yapılması gereken önlemlerin alınıp veya alınmadığı konusunda denetimler yaptı. Uzman ekipler tarafından yapılan denetimler tamamen personelimizin sağlığının korunması ve iş kazalarını önleme amacıyla yapılmaktadır. Sahada çalışan personellerimiz olası tehlikelere karşı yapması gerekenleri öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bu tür denetim ve eğitimlerimiz zaman zaman devam edecektir" dedi.

Öte yandan merkeze bağlı Meydandere köyünde yürütülen yol stabilize çalışmalarında görev alan araç ve iş makinelerinin çalışma usulleri denetlenerek, şoför ve operatörlere yerinde iş sağlığı güvenliği eğitimi veridi.