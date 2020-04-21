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Salep soğanını toplayan şahsa 73 bin 747 lira para cezası kesildi

Siirt’in Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar köyünde çeşme önünde salep soğanını ayırdığı tespit edilen şüpheli şahsın çuvallarında yapılan aramada 378 kilogram salep bitkisi soğanı ele geçirildi.

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar köyünde çeşme önünde salep soğanını ayırdığı tespit edilen şüpheli şahsın çuvallarında yapılan aramada 378 kilogram salep bitkisi soğanı ele geçirildi. Zanlıya biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73 bin 747 lira para cezası kesildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Tillo Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde Tillo ilçesi İkizbağlar köyüne düzenlenen kolluk devriyesi sırasında bir şüpheli şahsın çeşme önünde çuvallar içerisindeki salep bitki yumrusunu topraktan arındırmak için yıkadığı tespit edilmesi üzerine Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilgi verildiği kaydedildi. Gözaltına alınan şahsın biyokaçakçılık yaptığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerce yapılan incelemelerde 16 çuval içerisinde 378 kilogram salep bitkisi soğanı olduğu anlaşılmış olup biyolojik çeşitliliği tahrip ilgili şahsa Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan 73 bin 747 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

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