Şehidin ikizi ve babasından Vali Atik'e ziyaret

Yaklaşık 7 yıl önce Siirt'in Pervari ilçe kırsalında yaşanan helikopter kazası sonucu şehit olan jandarma astsubay kıdemli çavuş Erkan Yalçın'ın babası Ahmet Yalçın ve ikiz kardeşi Ercan Yalçın Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Helikopter kazasında şehit olan Yalçın'ın babası ve ikizi Siirt Valisi Atik'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, "2012'de Bartın'a Ulus İlçe Kaymakamı iken, Pervari ilçe kırsalında meydana gelen elim helikopter kazasında şehit olan jandarma astsubay kıdemli çavuş Erkan Yalçın'ın şehadet haberini şehidin babası Ahmet Yalçın amcamıza bizler o zaman büyük bir üzüntü ile iletmiştik. Aldığımız ilk cevap vatan sağ olsun olmuştu" dedi.

Valilik ziyaretinin ardından Vali Atik şehidin yakınları ile birlikte helikopter kazasında şehit olan kahramanlar anısına İl Jandarma Komutanlığı'nda yaptırılan Dadaşlar Şehitliği'ni ziyaret etti. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt'en bilgi alan Vali Atik, ziyaret anısına şehit babası Ahmet Yalçın'a şehitliği sembol eden bir plaket takdim etti.

Şehit jandarma astsubay kıdemli çavuş Erkan Yalçın'ın ismi İl Jandarma Komutanlığı'nda operasyonlarda kullanılan bir askeri araca verildi.

Şehit babası Ahmet Yalçın ve şehidin ikiz kardeşi Ercan Yalçın ziyarette duygulu anlar yaşadı.