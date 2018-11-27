Şehit babasından Siirt Müftülüğüne ziyaret

Diyarbakır'da 3 Kasım 2017 tarihinde görevi başında şehit düşen polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in babası İzmir Tarihi İsa Bey Camii İmam Hatibi İbrahim Taşdemir, "Tabuta Sığmayanlar" adlı programa katılmak üzere Siirt'e geldi. Program öncesi Siirt İl Müftülüğünü ziyaret eden Taşdemir, Siirt'i çok beğendiğini ve insanlarının sıcak ve samimi bulduklarını belirterek, “İnşallah bizler de Siirtlileri İzmir'de ağırlamak için hazırız. Siirt'in manevi yönü çok. Tillo, Veysel Karani Hazretleri ve Tarihi Ulu Camii'yi ziyaret ettim ve çok duygulandım” dedi.