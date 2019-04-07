İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Şehit piyade er Mehmet Kaya Siirt'te toprağa verildi

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde hudut karakolunun nizamiyesinde nöbet tutarken Suriye topraklarından PKK/YPG’li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan piyade er Mehmet Kaya’nın (21) cenazesi, askeri uçakla memleketi Siirt’e getirildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hudut karakolunun nizamiyesinde nöbet tutarken Suriye topraklarından PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan piyade er Mehmet Kaya'nın (21) cenazesi, askeri uçakla memleketi Siirt'e getirildi. Kaya'nın cenazesi, törenin ardından toprağa verildi.


Şehit piyade er Kaya'nın cenazesi, Siirt Havalimanı'nda törenle karşılandı. Törene, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hilmi Atabay, şehidin babası Selahattin Kaya, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. Törende şehit Kaya'nın öz geçmişi okunduktan sonra İl Müftüsü Ahmet Altınok tarafından dua edildi.


Törenin ardından şehit Mehmet Kaya'nın cenazesi, kent merkezindeki Şeyh Musa Camii'ne götürüldü. Öğle namazını müteakiben kılınan namazın ardından şehit Kaya'nın naaşı Şeyh Musa Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.