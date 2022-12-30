Şehit savcı Kiraz, kitaplarla anılacak

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına ‘Kitaplıklar Umutla Dolsun' kitap bağış kampanyası düzenlendi.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen kampanyaya bir çok kurum kitap bağışında bulundu. Toplan kitaplar il ve ilçelerde çeşitli okullara gönderileceği öğrenildi.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen kitap kampanyasına destek veren herkese teşekkür eden Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, “Siirt'in yetiştirdiği Siirt'in evladı Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen ‘Kitaplıklar Umutla Dolsun' kitap kampanyasını başlatmak üzere bir araya geldik. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için tüm Siirt ve çocuklar için tüm umutlarımız için çok anlamlı bir çalışma çok güzel düşünülmüş bir çalışma. Ben bu kampanyayı başlatan Cumhuriyet Başsavcımız emek veren Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve tüm hakim, savcı, kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız, gençlerimiz için. Bu Kampanyaya ön ayak olan herkese çok teşekkür ediyorum. Rahmetli Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle, minnetle anıyorum. Tüm Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ise, “Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bizlerde asli görevlerimiz yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın bilgiye en doğru kaynaklardan ulaşabilmesini amaçlıyor geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın en güncel ve nitelikli kaynaklarla gelişimlerine katkı sağlamayı görev ahdediyoruz. Şunu da çok iyi biliyoruz ki, eğitim bir süreçtir, gayret göstermektir, yorulmaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun bilgiye ulaşmaktır. Gelişmiş bir toplumun yegâne koşulu kitaptır. Bugün burada 31 Mart 2015 tarihinde İstanbul'da görevi başında şehit edilen Siirt doğumlu Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz anısına ‘Kitaplıklar Umutla Dolsun' sloganıyla kitap bağış kampanyasını gerçekleştiriyoruz. Toplanacak olan kitaplar Ebul Vefa İmam Hatip Ortaokulu, Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Kazım Karabekir Ortaokulu ve Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce kitap ihtiyacı belirlenen okullarımıza teslime dilecektir” diye konuştu.