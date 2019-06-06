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Serinlemek için girdiği çayda mahsur şahsı AFAD kurtardı

Siirt’te serinlemek için girdiği çayda mahsur kalan şahsı AFAD ekipleri kurtardı.

Siirt'te serinlemek için girdiği çayda mahsur kalan şahsı AFAD ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Botan Çayı'nda serinlemek için suya giren Azat Çakmak suyun aniden yükselmesi üzerine su da mahsur kaldı. Su kenarındaki ağaca tutunan Çakmak, yardım bekledi.


Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımıyla Çakmak'ı kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Çakmak, ekiplere teşekkür etti.

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