İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Siirt İl Özel İdaresi, bir süre önce başlattığı 2019 yılının bitümlü sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.


Köy yollarının standardının arttırılıp daha rahat ve daha güvenli seyahat edilebilmesi için başlanan çalışmalar ile Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyünde 1,1 kilometre, Karasungur köyünde 4,1 kilometre, Güleçler köyünde 3,7 kilometre yol asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Sağlıklı ve konforlu ulaşım hizmetleri doğrultusunda asfalt kaplama uygulamasına başlandığını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, bu çalışmalarda yolların genişletme, alt ve üst yapı çalışmaları da yapılarak bunun en kısa sürede tamamlanmasının planlandığını dile getirdi. Canpolat, “Bu çalışmalarda yolların genişletme, alt ve üst yapı çalışmaları da yapılarak bu en kısa sürede tamamlanması planlanmaktadır. Kurum olarak diğer alanlarda çalışmalarımız hızla devam ediyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.