Siirt Adliyesi'nde AGO dönemi başladı

Siirt Adalet Sarayı'nda, Adli Görüşme Odası (AGO) hizmete açıldı.

Siirt Adalet Sarayı'nda mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar, cinsel ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurlar uzman psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından ifadelerinin alınacağı Adli Görüşme Odası (AGO) açıldı. Siirt Adliyesi İdare İşler Müdürü Nihat Ekinci, AGO'ların suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze getirilmeyerek uzman desteğinde ifadelerinin alınabilmesine imkan tanındığını söyledi. Ekinci, “AGO'ların adli görüşme odası, bekleme odası, gözlem odası ve ifade odasından oluşmaktadır. Adliye odası özellikle faille yüz yüze gelmesinde sakınca bulunan ve bulunması değerlendirilen öncelikli olarak mağdur, tanık, suça sürüklenen çocukların cinsel suç ve aile içi şiddet mağdurların ve kırılgan yapı mağdurların ifade beyanlarının alınmasında kullanılmak üzere kurulan odalardır. Bu odalarda ifade alınırken amaçlanan hedef sanıklarla karşı karşıya gelmeden uzman eşliğinde sohbet babında yapılan ifade almadır" dedi.

Konuşmaların ardından odaların açılışı gerçekleştirildi.