Siirt Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Asfalt sezonunun gelmesiyle birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ana arterler, ara sokaklarda ve yeni imara açılan yollarda sıcak asfalt ve yol yapım çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, asfalt çalışmalarına Veysel Karani Mahallesi'nden başlayıp sırasıyla belirlenen noktalarda devam ediyor. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 2021 yılının yatırım ve atılım yılı olduğuna dikkat çekerek, daha yaşanılabilir bir Siirt için belediye ekiplerinin sahada 7 gün 24 saat çalışmalarının sürdüğünü belirtti.