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Siirt Belediyesi bünyesinde Hamiyet Merkezi kuruldu

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Hamiyet Merkezi kuruldu.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hamiyet Merkezinde yetim çocuklar ve ailelerine yönelik çeşitli aktiviteler sunulacak. Annelere, değerler eğitiminin yanı sıra okuma yazma eğitimi verileceğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, yetim çocuklara, akademik destek programları sunulacağını söyledi. Özekinci, “Merkezlerimizde; resim, müzik ve satranç kurslarıyla çocukların yetenekleri ortaya çıkarılacak. Anne ve çocuklara yönelik 'Ufuk Turları' kapsamında motivasyon artırıcı, gezi ve piknikler düzenlenecek, özgüven gelişimi desteklenecek. Amacımız, sosyal belediyecilik kapsamında, yetim çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve imkanlar dahilinde ihtiyaçlarını karşılamak olacak” dedi.

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