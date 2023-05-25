Siirt Belediyesi, depremzede aileleri Tillo kültür gezisinde buluşturdu

Siirt'in Tillo ilçesinde konuk edilen depremzedeler, İsmail Fakirullah Hazretleri ve İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesi, Tillo Kalesi ve Tillo Seyir Terası gibi yerleri gezerek, Botan Vadisi'nin muhteşem doğal güzelliklerini keşfetti.

Depremzedeler, keyifli bir zaman geçirdiklerini ve yaşadıkları stresten biraz olsun uzaklaşma fırsatı bulduklarını belirterek, bu imkanı sunan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Gezi programı, depremzedelere sunulan yemek ikramıyla sona erdi.