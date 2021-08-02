Siirt Belediyesi dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarını arttırdı

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte son günlerde artış gösteren Korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarını arttırdı.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında özellikle vatandaşların yoğun olduğu risk bölgelerinde arttırılan dezenfekte çalışmaları kapsamında, sosyal yaşam alanları, kamu kuruluşları, ibadethaneler, toplu taşıma araçları duraklar, banklar, çarşılar, cadde ve sokaklar ile oyun parkları gibi insan yoğunluğunun olduğu risk bölgelerinde dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların virüslerden olabildiğince uzak tutulması için sürdürülen dezenfekte çalışmaları belirlenen program dahilinde hız kesmeden periyodik olarak devam edeceği öğrenilirken, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları ve aşılarını yapmaları, Covid-19 salgınıyla mücadelede, en büyük gücün aşı olduğunu unutmamaları gerektiği duyuruldu.