İhlas Haber Ajansı

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Siirt Belediyesi ekipleri inşaatların jeolojik-jeoteknik zemin etütlerini denetledi

Siirt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde denetlemeye devam ediyor.


Siirt Belediyesi bünyesinde çalışan jeoloji mühendisleri ve teknik personelin denetiminde yapılan çalışmalar sonucunda, yapılması planlanan inşaat alanlarından alınan numuneler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlara gönderilerek, gerekli analizler yapılmaktadır.


Hazırlanan raporlar Siirt Belediyesince titizlikle incelenip, gerekli hassasiyet gösterildiği belirtildi.


Şehir genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.

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