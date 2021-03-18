İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt Belediyesi kazaların önüne geçmek için kasis çalışmalarını hızlandırdı

Siirt Belediyesi tarafından şehir içinde trafik yoğunluğunun olduğu, yol yapısının hız yapmaya elverişli ve özellikle çocuk bahçesi, okul, spor ve konut alanları gibi yaya hareketliliğinin yoğun olduğu yol kesimlerinde standartlara uygun kasisler yapılıyor.


Trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde yer alan, okul önlerine konulacak hız kesicilerle öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında güvenliğinin sağlanması hedeflendiği belirtildi. Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okul önlerine araçlara zarar vermeyen kauçuk malzemeden yapılmış kasislerin yerleştirildiği kaydedildi. İl genelindeki okulların önlerinin yanı sıra vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek adına farklı noktalara da kasis uygulamasının yapılacağını bildirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.