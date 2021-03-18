Siirt Belediyesi kazaların önüne geçmek için kasis çalışmalarını hızlandırdı

Trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde yer alan, okul önlerine konulacak hız kesicilerle öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında güvenliğinin sağlanması hedeflendiği belirtildi. Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okul önlerine araçlara zarar vermeyen kauçuk malzemeden yapılmış kasislerin yerleştirildiği kaydedildi. İl genelindeki okulların önlerinin yanı sıra vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek adına farklı noktalara da kasis uygulamasının yapılacağını bildirildi.