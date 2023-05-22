Siirt Belediyesi kent genelinde ilaçlama çalışmalarına başladı

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak havalarda vatandaşların rahat etmesi ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla çay, dere ve su birikintisi ile kanalizasyon ve rögarlar gibi alanlarda ilaçlama çalışmalarına başladı.

Çalışmalarına devam eden ekipler, bu doğrultuda kent genelinde su birikintileri, gübrelik alanlar, dereler, kanalizasyon sistemi ve rögarlar başta olmak üzere, sinek larvası oluşumuna müsait tüm alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması yürütüyor.

İlaçlama çalışmalarıyla sıcak havalarda vatandaşların rahat etmeleri ve sineklerin neden olabileceği bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amaçlandığı belirtildi.

İlaçlama çalışmaları yaz boyunca devam edeceği ifade edildi.