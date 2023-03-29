Siirt Belediyesi kentte ilaçlama çalışması başlattı

Sıcakların kendini hissettirmesiyle beraber artan sinek ve karasineklerle mücadele için kent genelinde tüm mahalleler haşerelere karşı etkin bir biçimde ilaçlanıyor. Siirt Belediyesi tarafından yürütülen çevre sağlığı çalışmaları çerçevesinde larva ve kapalı alan, sivrisinek, karasinek ve larvalara karşı ilaçlanıyor. Bunun yanı sıra; kent genelindeki tüm çöp konteynerler de periyodik olarak yıkanıp, ilaçlanıyor. Çalışmaların, yaz aylarında artan sinek ve karasineklerden dolayı daha yoğun ve etkin bir şekilde yürütüleceği belirtildi.

Sivrisinek ve karasinek dışında hiçbir canlıya zarar vermeyen ilaçlarla yürütülen çalışmalar ile Siirtli vatandaşların bahar ve yaz aylarını en rahat şekilde geçirmeleri amaçlandığı ifade edildi.