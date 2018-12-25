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Siirt Belediyesi kışa hazır

Siirt Belediyesi, çok sayıda ekip ve ekipman ile mesai yaparak kış mevsiminin sorunsuz atlatılmasını amaçlandığı belirtildi.


Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yurdun çeşitli bölgelerine düşen kar yağışı tedbirleri de beraberinde getirdiği, belediye olarak bu yıl da hazırlıklarını tamamlayarak bir dizi önlem aldı. Ulaşımın ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesine karşı greyderler, traktör kepçeler, tuzlama araçları, tuz yükleyiciler ve süpürge araçlarını hazır bulundurduğunu, 50 ton tuz 150 personel ve çok sayıda ekipmanla kesintisiz hizmet sunulacaktır” denildi.

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