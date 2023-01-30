Siirt Belediyesi kışa hazır

Şehir merkezinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbir ve önlemler gözden geçirildi. Ulaşımın ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesine karşı greyderler, traktör kepçeler, tuzlama araçları, tuz yükleyiciler ve süpürge araçlarını hazır bulunduran Siirt Belediyesi, etkili bir çalışmayla kış sınavından başarılı şekilde geçmeyi planlıyor.

Siirt Belediyesi, kış mevsimi boyunca etkili olacak zorlu hava şartlarında vatandaşların yaşam standartlarını gözeterek, hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli planlamayı yaparak, kış mevsimi boyunca, 5 adet kazıcı-yükleyici, 2 adet greyder, 1 adet loder, 3 adet kar köreme makinası, 2 adet tuzlama makinası, 8 adet traktör ve yaklaşık 100 ton tuz ve saha personeli ile karla mücadele ile ulaşım hizmetleri için hazır durumda bekletiliyor.

24 saat esaslı çalışan ekiplerin, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Siirt Belediyesi 185, 444 56 25 çağrı merkezilerinden ve 0535 016 05 44 Whatsapp İhbar hattından kayıt oluşturmaları halinde gerekli müdahaleler yapılacağı belirtildi.