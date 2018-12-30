Siirt Belediyesi kurs öğrencilerinden boyama çalışması

Siirt Belediyesi Orhan Doğan Parkı Kültür evinde açılan kurslara katılım sağlayan kadınlar Haşim Öztanık İlkokulunda boyama çalışması başlattı. Siirt Belediyesi Kültür Evi kadınları, öğrencilerin okula olan ilgilerini daha da arttırmak amacıyla sınıfın çeşitli şekillerle rengarenk boyanması gerektiğini düşündüklerini belirterek, Bu kapsamda Haşim Öztanık ilkokulu duvarlarında boyama çalışması yaptıklarını dile getirdi. Okul idaresi yetkilileri ise, gerçekleştirilen etkinlik sayesinde öğrencilerin oldukça mutlu olacaklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.