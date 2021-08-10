Siirt Belediyesi, mahallelerde kilit parke taşı döşeme yenileme çalışmalarını sürdürüyor

Planlanan program çevresinde çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, son olarak Kooperatif ve Barış Mahallesinde kilitli parke ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla daha yaşanılabilir bir kent için çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler, il genelinde 150 bin metrekare parke döşeme ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

2021 yılının atılım ve yatırım yılı olduğunu hatırlatan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, “Yıpranmış ve alt yapısı bozulmuş olan yollarımızı hızlı bir şekilde yeniliyoruz. Güzel bir Siirt inşa etmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ekiplerimizin çalışmalarını sabırla bekleyen Siirt halkına teşekkür ederiz” diye konuştu.