Siirt Belediyesi okullarda dezenfektan çalışmalarını hızlandırdı

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte şehir genelindeki okullarda korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Siirt Belediyesi tarafından koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında tüm okulların dezenfekte edilmesi planlanıyor. Siirt Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda eğitimlerini sürdürmesi için okullarda dezenfeksiyon işlemi başlattı. İlk olarak ana okullarında başlayan temizlik ve dezenfekte çalışması ilk, orta ve lise dengi okulları da kapsıyor.

Dezenfekte çalışması gerçekleştiren ekipler, öğrencilerin toplu olarak kullandığı sınıflar, okul koridoru, yemekhane, konferans salonu, tuvaletler ve diğer kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Dezenfekte çalışmalarının aralıklarda devam edeceği öğrenildi.