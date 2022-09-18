Siirt Belediyesi, okullarda temizlik çalışmalarına devam ediyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılının başlamasıyla il genelindeki okul bahçelerinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmaları devam ediyor.

Öğrencilerin daha temiz ve ferah bir ortamda eğitim öğretim görebilmeleri için devam eden çalışmalar kent genelindeki tüm okullarda devam edecektir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen okul bahçelerinin temizlik ve yıkama çalışmaları yıl boyunca rutin olarak devam edecek.