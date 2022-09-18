İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt Belediyesi, okullarda temizlik çalışmalarına devam ediyor

Siirt Belediyesi eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okullarda yıkama çalışmalarına devam ediyor.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılının başlamasıyla il genelindeki okul bahçelerinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmaları devam ediyor.


Öğrencilerin daha temiz ve ferah bir ortamda eğitim öğretim görebilmeleri için devam eden çalışmalar kent genelindeki tüm okullarda devam edecektir.


Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen okul bahçelerinin temizlik ve yıkama çalışmaları yıl boyunca rutin olarak devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.