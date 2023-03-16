Siirt belediyesi SİSKİ ekiplerince mazgal ve rögarlar temizleniyor

SİSKİ'ye bağlı ekipler tarafından, şehir merkezinde bulunan yağmur suyu mazgal ve kanalizasyon rögarlarında biriken hafriyat, çöp atığı, pis su ve diğer atıkların temizliği yapıldı.

Mazgal temizleme çalışmalarında, cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanallarındaki mazgallar kaldırılıp, içlerinde biriken kum, kağıt, yaprak, izmarit gibi yabancı maddeler ekiplerin çalışmalarıyla temizleniyor.

Kanalizasyon şebekeleri için gerçekleştirilen rögar temizleme çalışmaları esnasında kanalizasyonlardan pet şişeler, çöp poşetleri gibi birçok yabancı maddeler çıkarılmaktadır.

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmalar devam etmektedir.