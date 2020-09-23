Siirt Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Siirt kent merkezi ile ilçelerden getirilen yaralı ve hasta hayvanların bakımları, modern ve hijyenik bir ortamda Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılıyor. Siirt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hayvanların tedavi ve bakımlarının yanı sıra kısırlaştırma işlemlerini de gerçekleştirdiklerini belirtti. Araç çarpması sonucu merkeze çok sayıda hayvanın getirildiğini vurgulayan yetkililer, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi. Merkez yetkilileri, sokak hayvanlarının yemek ve suya ihtiyacı olduğunu hatırlatarak, imkanı olan vatandaşların evlerinin önüne kapların içerisinde mama ve su bırakmalarını istedi.

Tedavileri tamamlanan hayvanlar, ya doğal ortamlarına bırakılıyor ya da sahiplendiriliyor.