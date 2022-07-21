Siirt Belediyesi, su ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

Kentte altyapı ve içme suyunda vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendirerek, sorunları çözüme kavuşturuyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, tıkanan kanalizasyon şebeke temizliği, ızgara temizliği, su arızaları, yeni hat döşemeleri yapılarak vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. SİSKİ Müdürlüğü vatandaşlar tarafından bildirilen arızaları işleme alarak ilgili birimlere iletiyor. Vatandaşların içme suyu ve kanalizasyon konularında mağduriyet yaşanmaması için ekipler, mesai kavramı gözetmeksizin arızaların oluştuğu yere intikal ederek, gerekli çalışmaları yürütüyor.