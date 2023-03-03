Siirt Belediyesi temizlik ekibi Hatay'da çöpleri topluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması için Siirt Belediyesi temizlik ekibi temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından afet bölgesinde yaraları sarmak için çalışmalar devam ediyor. Depremlerin ardından Siirt'ten 1 çöp aracı, 1 ilaçlama aracı, 2 su tankeri ve 20 personelin yönlendirildiği Hatay'a, temizlik ekibi, gece gündüz cadde ve sokaklarda biriken çöpleri topluyor.

Vatandaşların sağlığı için çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.