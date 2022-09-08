Siirt Belediyesi, temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor

Belediye ekipleri, şehir genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde, halkın ortak kullanımına açık tüm alanlar temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getiriliyor. Kent genelinde çalışmaları titizlikle yürüten Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani ot temizliği, çim biçme çalışmaları, park ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerdeki refüjlerde çalışmalarını sürdürüyor.