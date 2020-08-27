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Siirt Belediyesi trafik ışıkları ile vatandaşları korona virüse karşı uyarıyor

Siirt’te trafik ışıkları ile vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen mesajı verildi.

Siirt'te trafik ışıkları ile vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen mesajı verildi.


Siirt Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların bilinçlenmesi sağlamak amacıyla kentte farklı noktalarda yer alan trafik ışıklarına maske, temizlik ve hijyen yazıları yerleştirdi. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, il genelinde denetimlerin artırıldığını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Uzmanlar normalleşme sürecinin gevşeme anlamına gelmemesi gerektiğini söylüyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralları ile diğer tedbirlere riayet edilmelidir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için her tedbiri alıyoruz" dedi.

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