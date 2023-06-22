Siirt Belediyesi ulaştırma personeline eğitim verdi

Siirt Belediyesi konferans salonunda Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan personele İletişim ve Diksiyon Uzmanı Hakan Alanyalı ve Psikolog Esra Çelik tarafından iletişim-diksiyon ve psikoloji eğitimi verildi.

Seminerde, Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan personellere, trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar, kılık kıyafet, emniyet kemeri, dikkatsizlik, trafik ışıkları, araçlara inme binme kuralları, yaya geçitleri, araç kullanırken telefonla konuşulmaması, vatandaşlara iyi davranılması, hız kuralları ve sınırları, trafikte geçiş üstünlüğü, geçiş kuralları, trafikte asli kusurlar, toplu taşıma ile ilgili dikkat edilmesi gereken kurallar detaylı şekilde anlatıldı.

Siirt Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Hamza Oktay, iletişim- diksiyon ve psikoloji eğitiminin personele büyük bir katkı sunduğunu dile getirdi.

Eğitim seminerleri aralıklarla devam edeceği belirtildi.