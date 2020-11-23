Siirt Belediyesi vatandaşları korona virüse karşı levha ve pankartlarla uyarıyor

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla sigara içilmesinin yasaklandığı alanlara ‘Sevgili Siirtliler tedbiri elden bırakmayın, evden çıkarken maskenizi takmayı unutmayın' yazılı pankartlar yerleştirildi. Ayrıca korona virüs psikolojik destek hizmeti hattının yaygınlaştırılması amacıyla da insan yoğunluğunun bulunduğu bölgelere de pankart asıldı.