Siirt Belediyesi vatandaşların ortak kullanım alanlarını temizledi

Tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemlerini sıklaştıran Siirt Belediyesi, ilaçlama ekipleri, çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor. Belediye ekipleri şehirlerarası otobüs terminali, camiler, hastaneler, otobüs durakları, sağlık ocakları, toplu taşıma araçları, okullar, yeraltı çöp konteynerleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanları temizledi. Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada, korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların, hız kazandığı belirtildi. Açıklamada, "İl merkezinde bulunan toplu taşıma araçlarında, camilerde, lavabolarda, tüm okullarda olduğu gibi ciddi bir araç ve insan yoğunluğunun olduğu otogarda da dezenfeksiyon çalışmalarımızı yürütüyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Bu çalışmalarımızın rutin olarak gün aşırı devam edecek" denildi.