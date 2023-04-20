Siirt Belediyesi yatırımlara doymuyor

Siirt Belediyesi kentin spor yaşamına değer katmak amacıyla yeni projeleri hayata geçiriyor ve kentte yeni spor alanları kazandırmaya devam ediyor. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatları doğrultusunda, Siirt Çok Amaçlı Spor Salonu ile birlikte kent merkezi Barış Mahallesi Kadın Yaşam Merkezi ve Yüzme Havuzu arkasında belediyeye ait 12 bin 752 metrekarelik alanda, 'Spor Parkı' inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Yer teslimi yapılarak yapım inşası devam eden spor parkında; 1 adet futbol sahası, 1 adet basketbol sahası, 1 adet tenis kortu, 1 adet tip spor salonu ve 2 adet soyunma ve dinlenme odaları, tesisin çevresinde 3 metre genişliğinde sentetik yüzeyli yürüyüş ve bisiklet yolu ile 4 bin 950 metrekare yeşil alan yer alıyor.