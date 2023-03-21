Siirt belediyesi zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu

Son zamanlarda özellikle kent merkezinde kaldırım işgalleri ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Günlük yapılan denetim ve operasyonlarda yakalanan dilenciler, Siirt Belediyesi zabıta ekiplerince alınarak zabıta merkezlerine getirildi.

Bu denetimlerde dilencilik yapan şahıslara yönelik tutanak düzenlenirken, idari para cezası işlemi uygulandı.