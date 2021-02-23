İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt Belediyesinde kurslar başladı

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kursları eğitim vermeye başladı.


Orhan Doğan Parkında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Siirtlilerin el emeğini değerlendirebilecekleri, mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kursları yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler, korona virüs tedbirleri kapsamında, Kur'an-ı Kerim, akıl ve zeka oyunları, bilgisayar, dikiş-nakış, uygulamalı tiyatro, bağlama, keman, çini işlemeciliği, kişisel gelişim ve eğitim kurslarına kadar pek çok farklı alanda eğitim vermeye başladı. Siirtli vatandaşların kendilerini yetiştirmek, geliştirmek ve bu kursların sonunda yeni bir mesleki beceri edinmek mümkün hale gelmesi için çalışmaların devam edeceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.